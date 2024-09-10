Суд в Торонто приговорил модельера Найгарда к 11 годам заключения

Суд в Торонто приговорил 83-летнего канадского модельера Питера Найгарда к 11 годам тюремного заключения за изнасилования. Об этом сообщает CBC.

Найгард был признан виновным по четырем пунктам обвинения, касающимся изнасилования женщин в возрасте от 16 до 20 лет. Уточняется, что с учетом уже проведенного в заключении времени модельер пробудет в тюрьме чуть меньше семи лет.

По данным CBC, на суде рассматривались показания четырех женщин, которых, по их словам, Найгард насиловал и избивал в период с конца 1980-х до 2005 года. Троим из них на тот момент было около 20 лет, а четвертой — 16.

Модельер был задержан в городе Виннипег, провинция Манитоба 14 декабря 2020 года по запросу правительства США в соответствии с соглашением об экстрадиции этих стран. По данным следствия, в 1995-2020 годах Найгард использовал влияние своей компании Nygard Group, которая занимается производством одежды, и ее сотрудников для вербовки и содержания девушек, в том числе несовершеннолетних, для сексуального удовлетворения самого дизайнера, его друзей и партнеров по бизнесу. Часто жертвами становились девушки из неблагополучных семей или те, кто ранее уже подвергался насилию.

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