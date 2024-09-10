Военкор задал Алаудинову вопросы после задержания чеченцев в Анапе

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале задал ряд вопросов командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову в связи с его высказываниями в защиту участников драки в Анапе. Алаудинов ранее вступился за уроженцев Чечни, участвовавших в резонансном конфликте.

«Несколько вопросов: есть ли подтверждающие данные, что отвергнутых ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, зачастую правонарушители прикрываются именно этим», — обратился к генералу-майору журналист.

Котенок также предположил, какова была бы реакция общественности на происшествие, если бы национальности девушек и мужчин были противоположными. Военкор подчеркнул важность беспристрастного правосудия и призвал предоставить доказательства и обстоятельства конфликта на всеобщее обозрение, без обращения к эмоциям.

«Если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин — русских? Представили? Вот и славно», — заявил журналист.

Накануне Алаудинов раскрыл детали драки в Анапе. По словам командира «Ахмата», в потасовке, случившейся 3 сентября, участвовали двое чеченцев, которых после инцидента задержали. Следствию, как заявил Алаудинов, якобы дали указание «закрыть» подозреваемых. Их уже арестовали на два месяца, и мужчинам грозит 7 лет тюрьмы.

Ранее чеченец принес извинения за инцидент на пляже в Мариуполе.