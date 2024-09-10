Самолет МС-21 планируют укоротить для большей эффективности

Российский самолет МС-21 может выйти в модификации с укороченным на одну секцию фюзеляжем, что даст авиакомпаниям возможность оптимизировать его использование. Об этом в беседе с газетой «Ведомости» рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям эффективнее эксплуатировать самолет, учитывая его новые весовые характеристики, сохраняя прежние параметры по дальности полета при загрузке 140-150 человек», — заявил вице-премьер, отвечая на вопрос о решении проблем с импортозамещением агрегатов.

Мантуров подчеркнул, что говорить о стоимости МС-21 на данный момент преждевременно, поскольку продолжается подготовка к серийному производству и финализация облика самолета. В то же время вице-премьер не прогнозирует значительного отличия в цене от зарубежной техники.

Также он напомнил, что к концу 2026 года планируется запустить производство около 20 самолетов Ту-214 в год.

До этого Росавиация сообщила, что российские самолеты чаще стали касаться фюзеляжем взлетных полос.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году.