В Канаде осудили участников блокады границы с США во время пандемии

Суд провинции Альберта в Канаде приговорил к 6,5 года тюремного заключения двух мужчин, участвовавших в блокаде границы с США во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал СВС.

По данным канала, Энтони Оленика и Криса Карберта признали виновными в хулиганстве и хранении огнестрельного оружия. Оленика также обвинили в хранении самодельного взрывного устройства. При этом суд присяжных оправдал их по подозрению в сговоре с целью покушения на полицейских.

Блокада границы Канады и США в районе населенного пункта Куттс происходила в феврале 2022 года, когда дальнобойщики выступали против коронавирусных ограничений.

9 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что исполнявший обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон в 2021 году во время вывода американских военных из страны подделал свой положительный тест на коронавирус, чтобы иметь возможность улететь обратно в Соединенные Штаты.

Ранее в Минздраве РФ оценили необходимость допмер из-за осеннего подъема COVID-19.