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В российской авиации выросло количество тейлстрайков

Росавиация: российские самолеты чаще стали касаться фюзеляжем взлетных полос

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Число инцидентов с касанием фюзеляжем воздушных судов взлетно-посадочных полос (тейлстрайков) резко возросло в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Росавиации.

За первые восемь месяцев года произошло шесть таких инцидентов, что превышает количество случаев за весь предыдущий год (три в 2023 году и три в 2022 году). Об этом говорится в бюллетене по безопасности полетов Росавиации, направленном территориальным подразделениям ведомства и руководителям компаний отрасли.

Последний раз такое же количество инцидентов (шесть за год) было зарегистрировано в 2019 году. В 2024 году два из шести случаев произошли в августе: приземление самолета Boeing оренбургской авиакомпании «Икар» в Сыктывкаре 12 августа и заход на посадку самолета авиакомпании Smartavia в Сочи 18 августа.

В августе по инциденту с самолетом Smartavia Западное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Подмосковье разбился лайнер Superjet 100.

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