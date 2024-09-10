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Вскрытие опровергло смерть «российского кита-шпиона» от выстрела

Barents Observer: найденный в Норвегии кит Хвальдимир умер не от выстрела

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Ein Dahme/Wikipedia

Кит-белуха Хвальдимир, которого в Норвегии подозревали в шпионаже в пользу России из-за обнаруженной на нем сбруи, погиб не в результате огнестрельного ранения. Об этом говорится в заключении местной полиции, опубликованном в норвежском онлайн-издании Barents Observer.

«Рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где расположены раны, не выявил каких-либо признаков выстрелов или снарядов», — говорится в заявлении полиции.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что нет прямых доказательств причастности человека к смерти кита. При этом видимые раны на его теле, изображения которых ранее распространялись в СМИ, «совершенно поверхностные», добавили в правоохранительных органах.

31 августа тело кита-белухи Хвальдимира нашли у берегов Норвегии. Местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, зоозащитники обнаружили в воде тело млекопитающего. Волонтеры пообещали провести вскрытие для установления причины смерти кита. Позже зоозащитники заявили, что кита-белуху по имени Хвальдимир могли убить выстрелом из огнестрельного оружия.

В мае 2023 года Норвежское управление рыболовства посоветовало избегать контактов с «российским китом-шпионом».

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