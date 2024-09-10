В Ленобласти спасают найденную нерпу

Специалисты Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенного на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оказывают помощь молодой ладожской нерпе, найденной в Ленинградской области. Животное находится в коме и имеет высокую температуру, сообщается в Telegram-канале Фонда друзей балтийской нерпы.

«Найденная нерпа — взрослая молодая самка возрастом 4-5 лет. По размеру она сопоставима с морским котиком Крошиком, но сильно истощена, видны тазовые кости и позвоночник. Поступила к нам с высокой температурой и в коме, в которой находится до сих пор. Предполагаем, что у нее энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даем. Держим за нее кулачки», — рассказали представители фонда.

Специалисты выразили благодарность людям, доставившим животное через воскресные пробки. Пресс-служба «Водоканала» уточнила в беседе с агентством, что нерпу обнаружили в Приозерском районе Ленинградской области, на западном берегу Ладожского озера.

В августе в результате пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области было спасено 112 тюленей. В экспедиции, которая прошла на острове, расположенном в юго-западной части Охотского моря, участвовали волонтеры клуба «Друзья океана» и научная группа Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова.

Ранее тюлени расцеловали журналистку в прямом эфире.