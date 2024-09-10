Предприниматель объяснил, почему бизнес выиграет от увеличения оплаты за переработки

Важно не путать сверхурочную работу и ненормированное рабочее время, которое компании часто используют, чтобы избежать дополнительной оплаты за переработки, рассказал «Газете.Ru» Данил Каримов, владелец федеральной сети доставки Sushi Moji.

«Многие трудятся свыше нормы на производственных работах по причине нехватки персонала, а прозрачная система расчета и оплаты сверхурочных поможет рабочим отстаивать свои права и получать заслуженные деньги. В Европе подобная система действует давно: сотрудники даже не задумываются о том, что им могут не оплатить задержку на работе. А руководители заранее продумывают целесообразность таких задержек, ведь это бьет по карману. В России много трудоголиков, поэтому львиная доля работодателей до сих пор пользовалась тем, что можно заставлять людей перерабатывать, и при этом не оплачивать сверхурочные», — объяснил он.

Теперь расчет сверхурочных будет производиться по более прозрачной схеме, что обещает повысить справедливость распределения выплат.

«Я вижу очевидные плюсы для бизнеса. Сверхурочные — это не только дополнительные расходы для работодателя, но и возможность стимулировать сотрудников. Они могут повысить свою продуктивность, зная, что их усилия будут справедливо вознаграждены», — подчеркнул специалист.

В то же время, новые правила требуют от бизнесменов большей ответственности и внимательности. Теперь необходимо пересмотреть структуру рабочего времени, чтобы избежать неоправданных переработок сотрудников.

Важно помнить, что задержки на работе не так эффективны, как кажется: часто они приводят к выгоранию и снижению общего морального духа команды, а значит к замедлению процессов и частой смене персонала.

«Я рекомендую: обучить команду — инвестируйте в понимание новых нормативов. Это не только поможет избежать ошибок, но и покажет вашим сотрудникам, что вы цените их труд. Также проводить регулярные встречи — обсуждайте с командой планирование рабочего времени. Открытый диалог поможет избежать негативных последствий. Оптимизировать бизнес-процессы — анализируйте, можно ли сократить время на выполнение задач без потери качества», — резюмировал он.

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