Россияне стали чаще использовать QR-код для оплаты в ресторанах

За год объем платежей в ресторанах с помощью QR-кодов вырос на 36%. Это показало исследование цифрового сервиса для бизнеса нетмонет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом все больше ресторанов предлагают посетителям возможность оплаты через QR-код — в 2024 году их число увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего этот способ оплаты можно встретить в ресторанах (74%), реже в кафе (17%) и барах (5%).

Сегодня прием платежей по QR-коду используют в 77 регионах России. В топ-3 городов по количеству транзакций вошли Москва (31%), Санкт-Петербург (18%) и Краснодарский край (13%).

Исследование также показало, что подключение системы оплаты через QR-код увеличивает количество проводимых транзакций чаевых в ресторанах. Так, в заведениях, где гости используют QR Pay, чаевые официантам оставляют на 26% чаще.

Вместе с тем прослеживается и рост популярности безналичных чаевых — число заведений, принимающих чаевые через QR-код, возросло на 27% по сравнению с 2023 годом. В среднем, каждый пятый гость ресторана оплачивает счет и чаевые при помощи QR-кода.

«Гости ресторанов используют оплату счета через QR-код, потому что так можно легко и быстро произвести оплату — смартфон всегда под рукой и не нужно носить с собой наличные или карты. Это не только делает процесс оплаты более удобным, но и повышает уровень обслуживания за счет оптимизации бизнес-процессов. Внедрение новых сервисов всегда требует времени, особенно в финтех-сфере, где клиенты проявляют повышенное внимание к своим финансовым операциям, и доверие выстраивается постепенно. Объем платежей и увеличение количества операций через наш сервис показывает, что гости постепенно привыкают к такому виду оплат», — отметил СЕО нетмонет Игорь Феркалюк.

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