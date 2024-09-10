В России призвали регионы создавать собственные центры искусственного интеллекта

Создание центров искусственного интеллекта в регионах — необходимая мера для развития науки и бизнеса в России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по консалтингу ITQuick Роман Таранов.

По его мнению, такие центры обеспечат более тесное взаимодействие университетов и коммерческих структур.

«Университеты по всей стране создают новые решения, алгоритмы и подходы, но, к сожалению, эти разработки редко доходят до реальной экономики. Ученые не обязаны быть предпринимателями и часто не обладают навыками продвижения своих идей на рынок», — сказал Таранов.

Он подчеркнул, что процесс валоризации науки, то есть переноса научных достижений в коммерческую среду, требует тесного взаимодействия с бизнесом.

«Центры искусственного интеллекта в регионах способствуют развитию университетов, повышению качества образования и научных исследований, а также демонстрируют, что наука может приносить реальную пользу экономике», — добавил он.

По его словам, такие центры могут стать источником дополнительного дохода для вузов за счет вывода их разработок на рынок.

Для бизнеса, по мнению эксперта, создание таких центров также является важным преимуществом.

«Компании получают доступ к передовым исследованиям и талантливым студентам с первых курсов, задолго до их выхода на рынок труда. Это позволяет бизнесу на раннем этапе вовлекать молодых специалистов в работу над реальными проектами, что способствует их быстрому становлению как профессионалов», — подчеркнул Таранов.

Кроме того, эксперт уверен, что создание центров искусственного интеллекта в регионах будет способствовать их экономическому развитию.

«Они стимулируют создание новых стартапов и предприятий, развитие существующих компаний и более равномерное распределение предпринимательской активности по всей стране», — отметил специалист.

Таранов выделил несколько ключевых задач, которые могут решать региональные центры искусственного интеллекта.

«Повышение мотивации и качества науки и образования: студенты и ученые будут более заинтересованы в своих исследованиях, видя их реальное применение. Такие центры будут способствовать развитию науки и образования не только в столицах, но и в регионах. Также укрепление связей между наукой и бизнесом: компании получают доступ к передовым разработкам и талантам, что позволяет готовить специалистов в процессе обучения и делает их более востребованными на рынке труда», — объяснил он.

Помимо прочего, это даст стимулирование экономического развития регионов: создаст условия для стартапов и инновационных предприятий, поддержит рост существующих компаний и повысит качество подготовки специалистов.

Таранов подчеркнул важность стимулирования сотрудничества между университетами и бизнесом через налоговые льготы и другие преференции, чтобы избежать формального подхода к участию в таких инициативах. По его словам, региональные центры искусственного интеллекта помогут создать более сбалансированную предпринимательскую среду по всей стране.

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