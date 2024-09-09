Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, первого президента Пятой Французской республики, выразил доверие президенту России Владимиру Путину. Он считает, что Путин обладает мудростью и искренним желанием мира, в отличие от западных лидеров, которые, по его мнению, руководствуются финансовыми интересами, сообщает ТАСС.

«Я верю в мудрость российской души и в мудрость вашего президента, который жаждет мира. В отличие от западных лидеров, которые зависимы от звонкой монеты, ваш президент — свободный человек, всецело посвятивший себя защите своего народа и русской цивилизации», — заявил де Голль на церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого в Большом театре.

Он также сослался на слова Федора Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено».

«Это изречение отражает моральное и этическое банкротство современного Запада, — считает внук де Голля. — Наш долг — найти смысл и ценность нашего существования через Бога. Вера неотделима от русской души, и никто не сможет ее искоренить. Это вечное оружие», — заключил он.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с Пьером де Голлем. Они обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между странами.

Ранее Пьер де Голль заявил, что выборам во Франции не хватает той же прозрачности, что и в России.