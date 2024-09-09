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В США госпитализировали Харви Вайнштейна

Вайнштейна доставили в больницу, где ему предстоит операция на сердце

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Lucas Jackson/Reuters

Продюсер Харви Вайнштейн доставлен в больницу с острой болью в груди, где ему предстоит экстренная операция на сердце. Об этом сообщает таблоид tmz.com.

72-летний Вайнштейн в данный момент находится под следствием и отбывает срок за изнасилование и принуждение к сексу. Находясь в тюрьме острова Рикерс, он заболел COVID-19 и двусторонней пневмонией. Вайнштейн страдает диабетом и гипертонией.

На этой неделе он должен был предстать перед судом. Ранее вынесенный ему 23-летний срок был отменен, однако он остался в заключении из-за других обвинений.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Кара Делевинь и Сальма Хайек, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В июле Вайнштейна госпитализировали из тюрьмы с коронавирусом и двусторонним воспалением легких.

Ранее в Британии закрыли уголовное дело против Харви Вайнштейна.

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