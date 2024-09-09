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На Кубани 12 человек оказались под арестом после массовой драки

В Краснодарском крае после массовой драки арестовали 12 человек

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Правоохранители Краснодарского края задержали участников драки в поселке городского типа Афипский. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего после конфликта для разбирательства сотрудники ведомства доставили 54 человека, которых опросили.

«За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек», – поделилась Волк.

Известно, что суд уже назначил им административный арест на срок от двух до семи суток.

Известно, что во время произошедшего никто не пострадал. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.

Драка произошла 7 сентября. По словам местных жителей, в ней принимали участие более сотни человек. Причиной, как рассказали очевидцы, стало то, что накануне группа неизвестных избила молодого человека и девушку.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее конфликт мужчин в тюменском парке обернулся массовой дракой со стрельбой.

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