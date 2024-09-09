Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол России в Минске назвал цель нападения ВСУ на Курскую область

Грызлов: целью нападения ВСУ на Курскую область был срыв процесса выборов

close
РИА «Новости»

Одной из целей нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы был срыв процесса российских выборов. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России», посол России в Минске Борис Грызлов.

По словам дипломата, неприятель уже предпринимал попытки учитывать календарь выборов в России, надеясь «провести раскачку» ситуации в стране. Однако на агрессию и эскалацию конфликта российское общество ответило «еще большей сплоченностью» вокруг российского лидера, отметил Грызлов.

Посол также подчеркнул, что задачей партии «Единая Россия» остается продолжение политики, которая будет направлена на укрепление политической системы в стране, а также экономики и общественной сплоченности.

По словам Грызлова, те кандидаты на выборах, которые выступали от «Единой России», взяли на себя ответственность перед избирателями за достижение национальных целей, а также реализацию новых национальных проектов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает, как бороться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, в том числе в выборы.

Ранее Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами