Одной из целей нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы был срыв процесса российских выборов. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России», посол России в Минске Борис Грызлов.

По словам дипломата, неприятель уже предпринимал попытки учитывать календарь выборов в России, надеясь «провести раскачку» ситуации в стране. Однако на агрессию и эскалацию конфликта российское общество ответило «еще большей сплоченностью» вокруг российского лидера, отметил Грызлов.

Посол также подчеркнул, что задачей партии «Единая Россия» остается продолжение политики, которая будет направлена на укрепление политической системы в стране, а также экономики и общественной сплоченности.

По словам Грызлова, те кандидаты на выборах, которые выступали от «Единой России», взяли на себя ответственность перед избирателями за достижение национальных целей, а также реализацию новых национальных проектов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает, как бороться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, в том числе в выборы.

Ранее Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ.