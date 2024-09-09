В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль

В городском округе Пушкинский, в литературно-мемориальном музее «Мураново» пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в честь Дня рождения писателя Сергея Аксакова.

В рамках фестиваля профессиональные повара приготовят для посетителей рыбные супы, а затем на сцене Барского луга подведут итоги голосования за лучший рыбный суп.

Также для гостей проведут моноспектакль и спектакль «Судьба человека».

Украшением мероприятия станут гастрономическая ремесленная и благотворительная ярмарка, мастер-классы в различных техниках и игра в классический крокет.