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В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в Подмосковье 14 сентября

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Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Пушкинский, в литературно-мемориальном музее «Мураново» пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в честь Дня рождения писателя Сергея Аксакова.

В рамках фестиваля профессиональные повара приготовят для посетителей рыбные супы, а затем на сцене Барского луга подведут итоги голосования за лучший рыбный суп.

Также для гостей проведут моноспектакль и спектакль «Судьба человека».

Украшением мероприятия станут гастрономическая ремесленная и благотворительная ярмарка, мастер-классы в различных техниках и игра в классический крокет.

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