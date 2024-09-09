В России могут ввести новую выплату для многодетных

В России могут ввести выплату для многодетных, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину страны проработать такую возможность, сообщается на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — сказано в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

5 сентября Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей для погашения ипотеки многодетными семьями, проживающими в ряде регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

До этого министерство труда России разработало проект постановления правительства, который предполагает, что единовременное пособие на новорожденного будет предоставляться без оценки нуждаемости для семей, уже получающих подобные выплаты на старших детей.

Ранее российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак.