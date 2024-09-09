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В приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию

В приграничье Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов

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Evgen Kotenko/Reuters

В Шосткинском районе Сумской области Украины объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Речь идет о городе Глухове, поселках Свесса и Эсмань.

«Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации», — сказано в сообщении.

4 сентября власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР).

В тот же день британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в этом регионе, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. При таком развитии событий, считает аналитик, под давлением США и «всего остального мира» маятник конфликта на Украине вновь повернется в сторону переговоров.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

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