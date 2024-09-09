В Якутии у пары изъяли детей после того, как мужчина решил помочь женщине с родами

Житель Якутии попал в полицию после того, как к нему приехали медики. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Хангаласском районе. По версии правоохранителей, медики приехали в жилье мужчины, когда он помогал сожительнице при домашних родах. Специалисты хотели оказать россиянке помощь, но будущий отец мешал им.

Приехавшие на место полицейские предупредили его о том, что мужчина не должен мешать оказанию помощи, но их слова человек игнорировал. Он стал нецензурно выражаться, хватать полицейских за обмундирование. Россиянина забрали в отделение полиции.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

«По направлению органов опеки и попечительства Хангаласского района трое старших детей были помещены в Центр содействия семейному воспитанию в поселке Мохсоголлох, двое младших находятся под наблюдением врачей в педиатрическом отделении центральной районной больницы», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводится проверка.

Ранее в Петербурге женщину доставили в реанимацию после домашних родов.