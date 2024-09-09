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«Аэрофлот» провел корпоративный мотопробег в честь Года семьи

Более 100 мотоциклистов приняли участие в мотопробеге «Аэрофлота»

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Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» с 6 по 8 сентября провел масштабный мотопробег «МоскваСуздаль – Москва» в честь Года семьи, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В мотопробеге приняли участие более 100 мотоциклистов под управлением сотрудников «Аэрофлота», «России», «Победы», провайдера технического обслуживания «Аэрофлот Техникс», работников аэропорта «Шереметьево» и других партнеров.

Также 25 участников совершили мотопробег с членами семьи.

Мотопробег стартовал 6 сентября. Участники прибыли в Суздаль и 2 дня посещали музеи, мастер-классы и городские фестивали, а 8 сентября они вернулись в Москву.

Общая протяженность маршрута превысила 440 километров.

Как отметил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, авиакомпания стремится поддерживать и укреплять семейные ценности.

«В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик», — сказал он.

Напомним, первый мотопробег «Аэрофлота» прошел летом 2023 года. Тогда участники проехали по маршруту «Москва – Нижний Новгород – Москва» в честь 100-летия первой пассажирской воздушной линии России.

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