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Раскрыта личность пилота упавшего в Подмосковье самолета

112: упавшим в Подмосковье Ан-2 управлял летчик, которого уволили за трюк

Пилотом упавшего около подмосковного аэродрома Ватулино самолета оказался летчик-испытатель Александр Иванов, которого до этого увольняли за опасный трюк, фигуру пилотажа «бочка» на авиалайнере. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

«Разбившимся в Подмосковье «Алекс-251» управлял летчик – испытатель «SSJ-100», которого уволили за то, что он сделал «бочку» на лайнере», — говорится в сообщении.

По данным источника, Иванов, проводя испытания Суперджета, выполнил маневр «бочка». Этот «трюк» сочли воздушным хулиганством. После проверки, которую осуществили инспекторы «Гражданских самолетов Сухого», летчика отправили в отставку, хотя сам летчик своей вины так и не признал.

112 утверждает, что Иванов является летчиком-испытателем 1 класса, у него был опыт работы на Ту-134, Як-40, а также на десятке других воздушных судов. В 1995 году летчика наградили орденом Мужества за испытания палубной авиации в условиях Заполярья.

Легкий самолет Ан-2 упал в районе поселка Ватулино, который расположен в Рузском городском округе Московской области. Сообщалось, что воздушное судно выполняло испытательный полет около аэродрома.

По предварительным данным, на борту самолета находились двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в Ставропольском крае разбился частный самолет.

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