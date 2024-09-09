Система «Оплаты улыбкой» появится в метро Нижнего Новгорода

Сбер запустит пилотный проект биометрической оплаты в метрополитене Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбера Дмитрий Малых, клиенты Сбера уже могут оплатить поездку по биометрии на одной из станций в метро Нижнего Новгорода.

«До конца года мы планируем подключить биометрическую оплату на всех турникетах нижегородского метро. В этом же году начнем пилотировать технологию в Самаре и Екатеринбурге», — сказал он.

Ранее Сбер уже установил 750 тыс. биотерминалов в торговых точках России. К концу 2024 года Сбер планирует довести их число до 1 млн.