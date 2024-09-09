Пенсионерка из региона пыталась оформить соцвыплаты и лишилась единственной квартиры

Жительница Ярославской области выставила квартиру на продажу после звонка мошенников. Об этом сообщает «ЯрНьюс».

Мошенники обещали россиянке оформить соцвыплаты, и для этого 79-летняя женщина назвала свой ИНН. Позже с ней связались якобы сотрудники банка и заявили, что ее данными воспользовались мошенники, после чего похитили деньги на депозите и отправили их в «недружественную страну».

По словам мужчины, который общался с пенсионеркой по видеосвязи и был одет в форму, женщине грозит уголовная ответственность за поддержку «недружественной страны».

Чтобы не стать фигуранткой разбирательств, россиянка поучаствовала в «оперативном эксперименте». Она выставила на продажу квартиру, деньги отправила на «безопасный счет». Таким образом «правоохранители» якобы пытались поймать «черных риелторов».

После того, как деньги поступили аферистам, они перестали выходить на связь.

«Я лишилась и всех своих сбережений, и единственного жилья, в котором прожила более полувека. 12 октября мне исполнится 80 лет. Где я встречу юбилей? Видимо, на улице», – поделилась пенсионерка.

Дочери россиянки подали в суд. Известно, что риелторы требуют, чтобы пенсионерка съехала до 27 сентября.

Ранее мошенники отомстили не поверившему им россиянину сообщением о теракте в школе.