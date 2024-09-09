Стало известно, что разбившийся в Подмосковье самолет «взлетел случайно»

Самолет-амфибия «Алекс-251», который разбился в Подмосковье, случайно взлетел во время обкатки двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на источник.

По информации канала, воздушное судно потерпело крушение практически сразу после взлета. Самолет обнаружили в 250 метрах от взлетной полосы аэродрома Ватулино.

«Это была летающая лодка, которая на земле делала технический запуск двигателя. Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — сказал источник.

В результате крушения самолета погибли двое пилотов.

10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье в Татарстане. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся.

Ранее в Подмосковье разбился лайнер Superjet 100.