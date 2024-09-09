В ОП РФ отметили отсутствие значимых нарушений и высокую явку на выборах

Выборы в Единый день голосования прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Об этом на итоговом пресс-брифинге в ОП РФ по итогам мониторинга дней голосования сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, наблюдатели рабочей группы подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур.

«Все граждане России имели возможность реализовать свое активное избирательное в полном объеме, даже в тех регионах, где идут боевые действия», — добавил он.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что инфраструктура позволила обеспечить общественный контроль за соблюдением законности избирательных процедур, а также выступила действенным инструментом против провокаций.

«Всего на «Карту сообщений» поступило более 174 тысяч информационных сообщений - в сравнении с прошлым единым днем голосования их количество увеличилось в 5,5 раза, что говорит «о консолидации наблюдательского сообщества и качестве работы наблюдательской сети на избирательных участках», — отметила она.

Булгакова уточнила, что в 67 случаях, по данным карты, зафиксирована разрешенная проблема.

«Чаще всего это незначительные огрехи в организации голосования, где-то была зафиксирована незаконная агитация, которая была устранена. Сюда же относятся и случаи, связанные в том числе с работой избирательной документации», — уточнила она.

Член Совета по правам человека (СПЧ), председатель НОМ Александр Брод напомнил, что во всех 83 регионах, где проводились выборы, в непрерывном режиме работали общественные штабы.

«Мы можем смело утверждать, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством, позволили нашим избирателям реализовать свое право свободно, при соблюдении тайны голосования. Большинство регионов показали высокую явку, что говорит о росте доверия к выборам и удобстве форм голосования», — сказал он.