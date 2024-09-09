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Сочинку, которая осквернила Вечный огонь сжиганием мусорных пакетов, заставили работать

В Сочи осудили женщину, которая сожгла мусорные пакеты в Вечном огне

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Сочи вынесли приговор женщине, которая осквернила Вечный огонь сжиганием вещей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что россиянка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения положила четыре мусорных пакета в мемориальное сооружение, пытаясь сжечь их в пламени Вечного огня. В результате пластик налип на памятную звезду, а несгоревшие предметы и пепел засорили газовую форсунку. Ущерб от ее действий оценили более, чем в 56 тысяч рублей.

Центральный районный суд признал женщину виновной по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ. Россиянка во время заседания полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 450 часов обязательных работ.

До этого на Ставрополье вынесли приговор мужчине, который сжег венки в пламени Вечного огня и повредил его. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее россиянин бросил в Вечный огонь венок и цветы.

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