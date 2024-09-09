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Врачи назвали единственный способ снизить риск развития рака с возрастом

Геронтолог Конев: для снижения риска развития рака с возрастом необходимы меры

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С возрастом у людей повышается риск развития онкозаболеваний на фоне ослабления иммунной системы и накопления генетических мутаций. Предотвратить это или вовремя обнаружить болезнь на ранней стадии можно только с помощью регулярных медобследований, рассказал профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, д.м.н., врач-геронтолог Юрий Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раковые клетки в организме копятся постоянно, но не развиваются благодаря хорошо работающей иммунной системе в более молодом возрасте, отметил врач.

«С возрастом эта функция постепенно тормозится, если не утрачивается вовсе, а образование этих клеток продолжается. Их количество, может быть, остается на том же уровне, но иммунная система с ними уже не справляется», — объяснил он.

Успешно лечатся онкозаболевания на ранней стадии, поэтому важно вовремя обнаружить проблему. Диспансеризация в этом играет особую роль — это единственный метод, который позволяет с высокой достоверностью диагностировать опухоли, так как на ранних стадиях симптомов чаще никаких нет. Для людей старшего поколения диспансеризация — это обязательная процедура, которую нельзя игнорировать, заключил геронтолог.

Напомним, на фоне ослабления иммунной функции с возрастом врачи часто прописывают иммуномодуляторы. Специалисты считают, среди этой группы препаратов реально работают только противораковые — они относятся к лекарствам, которые применяются в иммуноонкологии, помогая искусственно стимулировать иммунную систему для борьбы с опухолью.

Ранее геронтологи установили ключевой фактор старения мозга в связи с возрастом.

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