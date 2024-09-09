В Госдуме призвали МВД проверить блогеров Mellstroy и Дягилева

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в МВД с призывом провести комплексную проверку деятельности треш-стримера Mellstroy, известного как Андрей Бурим, а также блогера из Красноярска Руслана Дягилева. Обращения имеются в распоряжении RTVI.

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства крайне обеспокоен трагедией, произошедшей в конце августа в Москве», — следует из обращения.

Из обращения Останиной к главе МВД Владимиру Колокольцеву следует, что прецедентом к этому стал инцидент, когда 15-летний подросток после просмотра интервью Mellstroy, последовав его примеру, надышался «веселящим газом», после чего медики не смогли его реанимировать.

Также парламентарий сообщила, что в комитет по защите семьи идут телефонные звонки представителей родительского сообщества, возмущенных контентом блогера Дягилева.

Останина призвала МВД поручить провести комплексную проверку деятельности Дягилева и Mellstroy, а в случае выявления нарушений законодательства, принять соответствующие меры.

До этого совет блогеров России потребовал наказать Mellstroy за пропаганду веселящего газа. Представители Совета направили официальное обращение Колокольцеву с просьбой внести уголовную ответственность за пропаганду «веселящего газа».

Ранее Mellstroy внесли в базу розыска МВД.