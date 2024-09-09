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В Ozon рассказали о запуске новой опции

Ozon запустил новую функцию «Публичный профиль»

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Depositphotos

Ozon запустил в тестовом режиме новую функцию «Публичный профиль», которая позволяет собирать оставленные пользователем отзывы на купленные товары. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу интернет-магазина.

В интернет-магазине отметили, что в публичном профиле собирают отзывы, которые пользователь оставил не анонимно, за исключением некоторых категорий. При этом не будет видна история всех покупок пользователя.

Также в маркетплейсе уточнили, что благодаря новой функции покупатели смогут подписаться на других пользователей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары, добавили в компании.

К исключениям, которые не будут отражаться на публичных страницах, относятся кальяны, электронные сигареты, домашняя одежда, чулочно-носочные изделия, белье, различные медицинские изделия, а также товары 18+.

В Ozon также сообщили, что в публичном профиле будет указано только имя и первая буква фамилии, при этом пользователь сможет скрыть отдельные отзывы. Чтобы отключить функцию нужно будет зайти в настройки профиля и изменить его статус.

Ранее Ozon запустил акции поддержки пострадавших в Курской области.

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