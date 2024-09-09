Российская молодежь стала чаще заниматься единоборствами

Более половины (54%) российских школьников занимаются в спортивных секциях, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования».

Аналитики решили узнать у интернет-пользователей, каким спортом занимаются их дети.

Самым популярным видом спорта стали единоборства (27%). Второе место (23%) заняли игровые виды спорта (футбол, хоккей, теннис и другие). Также в пятерку популярных секций вошли плавание (16%), танцы (11%) и гимнастика (8%).

Почти половина детей (47%), которые занимаются в секции, тренируются 3-4 раза в неделю, а 17% еще чаще.

Обычно (49%) дети добираются до секций самостоятельно пешком или на общественном транспорте.

Чаще всего причиной отдать ребенка в спортивную секцию становится польза для здоровья (33%), также в 30% случаев дети самостоятельно выбирают спорт.

Как отметил генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков, спорт закаляет здоровье и характер.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 27 тыс. интернет-пользователей.