В Госдуме считают хорошей идеей запретить по всей стране алкоголь в День трезвости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» счел хорошей идеей ввести запрет на продажу алкоголя по всей России в День трезвости, 11 сентября. По его словам, сейчас решение о подобных запретах регионы принимают самостоятельно.

«Можно ли [запретить] — можно, больше плюсов, чем минусов. Федеральное законодательство выстроено так, что эти полномочия передали регионам. Регионы этим не конкретно 11 сентября, но в целом в другие даты пользуются. У нас в среднем на регион приходится четыре дня запрета продажи алкоголя. Где-то это День детства, где-то 9 мая, где-то 11 сентября, где-то День знаний, еще какие-то даты. Везде по-разному, с учетом специфики. В целом, считаю, что это хорошая практика, ее надо поддерживать. Аккуратно, медленно, но поддерживать. Можно ли было бы сделать всероссийский день, чтобы алкоголь не продавали по всей стране — да, я считаю, что это была бы хорошая идея, хорошая инициатива», — сказал он.

По мнению Хамзаева, в День трезвости нужно проводить как можно больше разъяснительных мероприятий о вреде алкоголя.

«Надо сконцентрировать внимание, что алкоголь — это зло, это беда, это проблема, смертность, это только самое-самое негативное. Нужно разъяснять, говорить, показывать. Нужно альтернативы искать. Побольше акцентировать внимание на созидательной работе в эти дни. 11 сентября — это православный праздник еще. 11 сентября изначально РПЦ предложило, я, например мусульманин, но считаю, что нет в этом ничего проблемного. 11 сентября должен быть день трезвости для всех — православный, мусульманин, иудей — какая разница, везде считается, что это все негатив и плохо. Обязательнейшим образом [мероприятия] — чем больше, тем лучше», — подчеркнул он.

Всероссийский день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября — он появился по инициативе Русской православной церкви. В этот же день христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — верующие постятся и не употребляют алкоголь.

В некоторых регионах России, например, в Белгородской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, в День трезвости продажа алкоголя запрещена.

Ранее в Госдуме сообщили, что не планируют вводить «сухой закон» на время СВО.