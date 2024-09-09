Врач объяснил, как не навредить здоровью во время работ на даче

Работы в огороде могут негативно отразиться на здоровье дачников, если не соблюдать ряд правил. Об этом mk.ru рассказал врач-невролог «Открытой клиники» Алексей Лукоянов.

Так, прежде всего он советует не находиться в полусогнутом положении в течение длительного времени. Кроме того, важно избегать контакта с мокрой и холодной землей и не работать в условиях сильной жары. Лукоянов отметил, что солнце и жара могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также декомпенсации осложнений диабета.

Врач-невролог также призвал не забывать о том, что на даче можно столкнуться с сезонной аллергией.

Исследование аналитиков ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что летом 2024 года россияне на дачах отдыхали и обустраивали территорию. Так, например, спрос на бензиновые триммеры вырос среди жителей Омска (+269%), Челябинска (+212%) и Казани (+120%). Товарами по уходу за газоном интересовались в Перми (+250%), Казани (+136%) и Новосибирске (+126%).

Ранее дачникам объяснили, как подготовить дом и участок к зиме.