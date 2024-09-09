Четверо подростков сожгли тепловоз за вознаграждение

В Ленинске-Кузнецком четверо несовершеннолетних сожгли тепловоз, их задержали правоохранители. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как пояснил один из подростков, через соцсети с ним связался анонимный куратор и предложил совершить противоправное действие за вознаграждение. Юноша согласился и подговорил еще троих знакомых.

«Взяв с собой легковоспламеняющуюся жидкость, злоумышленники проникли на территорию предприятия и подожгли тепловоз, принадлежащий местной организации. Все это они снимали на видео, а затем скрылись», — рассказала Волк.

Размер причиненного ущерба составил около четырех миллионов рублей. За задание молодым людям обещали награду в размере 100 тысяч рублей.

В отношении несовершеннолетних возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Уфе подростки подожгли платформу на железнодорожной станции.