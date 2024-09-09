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Ан-2 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

112: самолет Ан-2 разбился в Московской области, два пилота погибли

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Телеграм-канал «Mash»

Легкий самолет Ан-2 разбился в Московской области, экипаж погиб. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Самолет потерпел крушение во время испытательного полета в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа.

По предварительным данным, в результате падения, причины которого неизвестны, погибли двое пилотов. Экстренные службы работают на месте крушения.

По информации канала Mash, на борту судна находились пилот и его помощник. Самолет использовался местным парашютным клубом и проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта.

Его поднимали в небо три раза, но во время последнего у него «чихнул» мотор, после чего самолет начал терять высоту и рухнул в кукурузное поле.

В СССР Ан-2 широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, выполнения различных народнохозяйственных, в частности, авиационных химических работ. Применялся также в ДОСААФ для десантирования парашютистов-любителей.

31 августа самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку во Владикавказе. На его борту было 15 человек, из них двое детей.

Ранее пропавший 17 лет назад самолет нашли на дне озера с останками пассажира.

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