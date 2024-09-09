В Волгограде отец и мачеха тушили сигареты о пятилетнего ребенка

В Волгограде отец и мачеха малолетнего ребенка ответят в суде за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В Волгограде отец и мачеха два года истязали малолетнего ребенка. Пятилетнего мальчика регулярно избивали и тушили о сына окурки сигарет. В ходе осмотра ребенка врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

По факту произошедшего в отношении отца ребенка и его сожительницы было возбуждено уголовное дело, пострадавшего мальчика из семьи изъяли и поместили в социальный центр. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали фермера, виновного в нападении на ребенка. 50-летний фермер и его 62-летний работник вечером 7 августа встретили восьмилетнего сына соседей и удерживали его некоторое время, угрожая физическим устранением.

Ранее в Татарстане опекун избивала детей и запирала их в горячей бане.