Врач рассказала, как пожилым укрепить здоровье нервной системы

Правильный рацион питания позволит пожилым людям поддержать здоровье нервной системы и защитить себя от болезней, в том числе Альцгеймера. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Приветствуется использование растительной пищи. Причем чем разнообразнее будет рацион, тем лучше. Это овощи, листовая зелень, фрукты. В них содержится целый ряд микроэлементов, в том числе витамин E, важный для нервной системы», — отметила эксперт.

Кроме того, она советует включать в свой рацион темные ягоды — бруснику, клюкву, голубику, чернику и смородину, в которых содержатся антиоксиданты. Помимо этого, врач советует есть продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на работу мозга, уменьшают воспаление и помогают поддержать нервную систему. Например, рыбу жирных сортов. В день нужно употреблять столовую ложку орехов и семян, в которых есть витамин E, цинк и полиненасыщенные жирные кислоты, заключила Круглова.

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