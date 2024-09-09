Стала известна причина задержки рейса Владивосток–Москва

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Владивосток–Москва задержали по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. Часть пассажиров будет отправлена еще двумя ближайшими рейсами», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что на 9 сентября запланировано еще семь вылетов из Владивостока в Москву. Также из столицы направили резервное воздушное судно, на котором пассажиры смогут вернуться обратно.

Представители «Аэрофлота» отметили, что на время ожидания всех пассажиров разместили в отеле, а также предоставили напитки и питание. В качестве компенсации компания начислит всем путешественникам бонусные мили.

При этом в авиакомпании опровергли сообщения о 650 ожидающих вылета пассажирах.

Как сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры, изначально рейс должен был вылететь 9 сентября в 8:40 (1:40 мск). Однако из-за технической неисправности самолета его перенесли на 2:00 (19:00 мск) 10 сентября.

5 сентября на острове Хайнань (КНР) приземлился первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска. Полет выполнили на воздушном судне Boeing 737-800, в салоне которого расположено 20 кресел класса «Бизнес» и 138 кресел класса «Эконом».

Ранее «Аэрофлот» организовал совместные перевозки с «КрасАвиа».