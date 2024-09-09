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Над аэропортом в Швеции обнаружили дроны

Reuters: в Швеции полиция расследует инцидент с беспилотниками над аэропортом

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Gleb Garanich/Reuters

Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда в Швеции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По данным источников агентства, правоохранительные органы начали расследование возможного саботажа работы аэропорта. Также власти решили временно приостановить движение в аэропорту.

Утром 8 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Из-за этого два самолета F-16 ВВС страны вылетели с 86-й авиабазы в Борче. В минобороны обратили внимание, что истребители наблюдали за воздушной обстановкой.

В румынском МО рассказали, что дрон вошел в воздушное пространство страны, а затем покинул его. Беспилотник обнаружили с помощью радиолокационной системы наблюдения. Истребители вернулись на базу около 04:08.

Также стало известно, что американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16.

Ранее в Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран.

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