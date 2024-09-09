Раскрыты причины падения интереса россиян к удаленке

У россиян падает интерес к работе в удаленном формате из-за стремления компаний установить за сотрудниками более жесткий контроль, а также из-за того, что зачастую минусы работы из дома перевешивают плюсы, считает HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова. Для российских работников, особенно из числа молодежи, важна возможность выбора между удаленкой и офисом, подчеркнула она в беседе с 360.ru.

В России в основном офисная работа организуется в формате «красного менеджмента», когда начальство стремится все контролировать и ставить дополнительные задачи перед подчиненными. Поэтому управлять им легче, когда сотрудники на рабочем месте, пояснила специалист.

Также часто офис выбирают из-за риска «слива» данных – к примеру, при работе с конфиденциальной информацией.

«Для многих руководителей сложно перестроить систему, и есть такие позиции, такие бизнес-процессы, когда ты не сможешь вывести это на удаленку или на гибрид. Это просто нереально», — объяснила Лоикова.

Многие россияне сами не могут работать из дома и стремятся в офис, так как там рабочая атмосфера, тишина и другие условия, которые они не могут обеспечить в своей квартире.

Другие же наоборот привыкли к удаленке и в таком формате работают эффективнее. По этой причине лучше всего предоставить сотрудникам выбор, считает эксперт. Особенно, по ее мнению, это актуально, так как на рынке труда – представители сразу нескольких поколений с разными вкусами.

Напомним, в России количество российских компаний, которые предлагают сотрудникам удаленный формат работы, к сентябрю выросло на треть в сравнении с июнем этого года. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также бухгалтерия.

Ранее россияне рассказали, при каких условиях готовы сменить удаленку на офис.