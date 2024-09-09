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Педагога католической школы обвинили в многолетнем совращении учеников

В Канаде учительница католической школы годами совращала подростков

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Канаде педагога католической школы арестовали по обвинению в изнасиловании подростков, в деле учительницы 18 пострадавших. Об этом сообщает портал The Peterborough Examiner.

40-летнюю учительницу Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо обвиняют в совращении несовершеннолетних, за 16 лет работы в католической школе она вступила в интимные отношения с 18 подростками.

Женщине предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних и хранении детской порнографии. В полицию на педагога заявил один из учеников школы, он рассказал, что учительница неоднократно вступала в интимную связь с подростками.

Обвиняемая отпущена под залог, известно, что Дженнингс устроилась на работу в школу Антония Великого в 2008 году в качестве учителя на замену, она имеет отличную репутацию и пользуется доверием учеников, родителей и руководства образовательного учреждения.

Ранее школьная учительница трижды соблазнила ученика и стала фигуранткой дела.

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