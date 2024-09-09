Пострадавших при захвате заложников сотрудников ИК-19 выписали из больниц

Всех четверых сотрудников колонии, которые пострадали при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, выписали из больниц. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Источник отметил, что пациентов выписали в удовлетворительном состоянии. За ними продолжат амбулаторное наблюдение, а также они пройдут курс реабилитации.

В конце августа двоих пострадавших при захвате ИК-19 в Суровикино Волгоградской области перевели из реанимации в торакальное отделение.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет. Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — в нашем материале.

Ранее стало известно, что захвативший заложников в ИК-19 отбывал срок за побои.