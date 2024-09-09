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Профессор рассказала о пользе тренировок в выходные для мозга

Профессор Ткачева: тренировки в выходные защитят мозг от деменции

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Depositphotos

Физические нагрузки в выходные могут защитить мозг от деменции, потому что в эти дни человек может получать больше радости и удовольствия от тренировок, а значит и проявить большую активность. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По ее словам, спешка, нарушение сна и эмоциональное перенапряжение в будни, напротив, могут снизить эффективность физнагрузок и мотивацию заниматься ими.

»Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям среднего и пожилого возраста от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю. Или от 75 до 150 минут высокоинтенсивных упражнений. Мы советуем своим пациентам заниматься физической активностью блоками не менее 30-40 минут», — уточнила Ткачева.

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (DADM), до этого показало, что серия простых когнитивных тренировок, — два часа в неделю в течение восьми недель, — может улучшить память и мышление у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Ранее был найден способ улучшить работу мозга при депрессии.

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