Пострадавшая из-за обстрела Шебекина 1 сентября женщина умерла

Женщина, которая пострадала 1 сентября при ударе Вооруженных сил Украины по Шебекино, умерла в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, за жизнь россиянки боролись врачи областной клинической больницы.

ВСУ несколько раз обстреляли Шебекино, женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота и ног доставили в больницу.

Губернатор добавил, что в воскресенье, 8 сентября, в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала 7 сентября в Шебекино. У нее обнаружили минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение, заключил Гладков.

Утром 8 сентября Гладков сообщал об обстреле села Никольское. Губернатор уточнял, что в результате атаки ранения получили два ребенка. Позднее глава региона заявил, что в Москву для лечения были отправлены семь человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.