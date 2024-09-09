Врачи рассказали, какие полезные привычки стоит включить в свою жизнь

Одной из основ здорового образа жизни является сон — спать нужно ложиться в одно и то же время не позже 23:00. Об этом kp.ru рассказала д. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова (автор книги «Обман веществ»).

По ее словам, за час до сна важно отложить все гаджеты, чтобы не разрушать гормон сна мелатонин. Спать лучше в темной и прохладной комнате не менее семи часов. Терапевт, невролог Иоланта Лялите (автор книги «У меня есть сердце»), в свою очередь, советует ввести в свой распорядок дня утреннюю зарядку, которая поможет взбодриться.

«Она полезна для гипотоников, гипертоников, для страдающих головной болью напряжения и мигренями (вне приступов), помогает сохранять здоровый вес и подтянутую форму, улучшает настроение и помогает проснуться на 100%. Добавляйте в утреннюю рутину зарядку — и ваше самочувствие однозначно изменится в самую лучшую сторону!» — сказала она.

Врач-эндокринолог, к. м. н. Олег Ирышкин (автор «Книги долголетия») в качестве полезной привычки посоветовал ввести в свою жизнь режим питания. По его словам, есть нужно примерно в одно и то же время через четыре-шесть часов. В каждый прием пищи он рекомендует добавлять овощи, которые положительно влияют на иммунитет.

Британский дерматолог Джастин Хекстолл до этого говорил, что привычка купить вейпы и электронные сигареты снижает выработку коллагена, что приводит к потере эластичности кожи и раннему появлению возрастных изменений.

Ранее были названы привычки, делающие кожу тусклой и сухой.