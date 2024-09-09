Эксперты назвали самые востребованные навыки работников в эпоху ИИ

Самые востребованные навыки для работодателей в эпоху внедрения искусственного интеллекта (ИИ) меняются. На первое место выходят критическое мышление, цифровая грамотность, высокая коммуникабельность и готовность учиться, сообщила RT Дарья Касьяненко, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ.

Эксперт подчеркнула умение ИИ выполнять различные задачи в самых разных областях в заданных инженерами рамках. По прогнозам, в течение ближайших лет у него может появиться и способность к самостоятельному мышлению. Однако, несмотря на способности ИИ создавать тексты, изображения, программные ходы, до сих пор есть вероятность «галлюцинаций», при которых он генерирует не ту информацию.

«Поэтому, несмотря на активное использование ИИ, конечную проверку и интерпретацию данных все еще должен осуществлять человек, — подчеркнула Касьяненко. — При этом искусственный интеллект не сможет заменить высококвалифицированных специалистов».

Заменой человеку ИИ не сможет стать в областях, где важен опыт, умение разбираться в предметной области — в таком случае он нужен как помощник, отметила эксперт. Однако востребованные качества работников в эпоху развития технологий меняются — от них требуют быть адаптивными и готовыми к повышению квалификации. Важно, чтобы современные специалисты умели анализировать и аргументировать свои решения в работе, ориентироваться в области компьютерной безопасности, уметь работать с ИИ.

Ключевой навык в работе с ИИ — умение составлять запросы к моделям. Это наука, которой необходимо учиться, заключила специалист.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что больше половины россиян (56%) считают важным изучение детьми технологий искусственного интеллекта с раннего возраста, потому что это неотъемлемая часть современной жизни. Многие уверены, что это полезно для развития критического мышления детей, другие считают, что применение ИИ делает обучение увлекательным и интересным процессом и помогает в развитии творческих способностей и социальных навыков.

Ранее сообщалось о создании «Госджипити» для перевода с чиновничьего языка на человеческий.