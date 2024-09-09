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В Москве подвели итоги избирательных кампаний

Представители политических партий приняли участие в «Ночи выборов 2024»

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Представители политических партий «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия – патриоты – за правду» и ЛДПР подвели итоги избирательных кампаний и обозначили планы на будущее на площадке «Ночи выборов 2024».

По словам руководителя избирательного штаба, заместителя регионального руководителя партии «Новые люди» в Москве Александра Даванкова, молодое поколение стало чаще голосовать за партию.

«Зумеры привыкли, что можно поставить лайк, если тебе что-то нравится, или дизлайк, если нет. Если житель города может оценивать работу и влиять на нее, то это уже очень хорошо», — сказал он.

Как отметил 1-й заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – патриоты – за правду» в Госдуме, секретарь президиума центрального совета партии СРЗП по политическим вопросам, 1-й зампредседателя комитета Госдумы по контролю, лидер московских справедливороссов Дмитрий Гусев, российская избирательная система на 5-7 лет опережает другие системы в мире.

«Потому что выборы стали максимально удобными, доступными и безопасными для наших людей. Голосуют больше, явка в России растет, в отличие от тенденции снижения явки, которая есть, например, в Европе», — сказал он.

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», сенатор Сергей Перминов добавил, что партия сформировала в Хабаровском крае фракцию квалифицированного большинства.

В результате обсуждений представители партий пришли к выводу, что избирательные кампании прошли честно и в условиях конкурентной борьбы. Они отметили, что это подтверждается высоким уровнем явки избирателей и отсутствием нарушений, которые могли бы повлиять на выборы.

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