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Конфликт мужчин в тюменском парке обернулся массовой дракой со стрельбой и кровопролитием

В Тюмени конфликт обернулся массовой дракой со стрельбой и кровопролитием

В Тюмени конфликт в парке закончился массовой дракой, стрельбой и вмешательством полиции. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «ЧС Тюмень».

По информации сообщества, инцидент произошел 8 сентября в лесопарковой зоне «Гилевская роща». На кадрах с места видно большую толпу мужчин, которые общаются на повышенных тонах, а затем начинают драться.

Отмечается, что в ходе потасовки прозвучало два холостых выстрела, а также у кого-то из участников пошла кровь. Драка завершилась, когда в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Причиной потасовки стал бытовой конфликт между местными жителями, сообщает со ссылкой на УМВД по региону агентство Ura.ru. В данный момент детали и обстоятельства инцидента выясняют стражи порядка. Участники драки установлены.

До этого сын миллионера из Асбеста устроил массовую драку у бара. Пострадавшего в потасовке сначала доставили в больницу, но затем отпустили домой.

Ранее очевидица рассказала, что в массовой драке на Кубани участвовали не менее 100 человек.

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