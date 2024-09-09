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Поход в гости к подруге для российского кадета закончился самогоном и падением с высоты

Mash: В Назарово поход в гости окончился для кадета самогоном и переломами

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Shutterstock/Dennis Gross

В городе Назарово поход в гости к подруге закончился для 12-летнего кадета стаканом самогона и падением с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда 12-летний кадет из Ачинска пришел в гости к своей подруге, с которой у него до этого были романтические отношения. Он попросил у девочки попить, однако та налила ему стакан самогона. После одного глотка ребенку стало плохо и он вышел на балкон, чтобы подышать.

После этого мальчик выпал с высоты пятого этажа. Сообщается, что в результате он получил тяжелые переломы. Придя в себя, кадет заявил, что его толкнули.

Мать мальчика утверждает, что его, предположительно, вытолкнула с балкона девочка, к которой он пришел в гости. Причиной могла стать ссора между детьми. При этом вторая сторона уверена, что кадет упал сам. В инциденте разбирается Следственный комитет.

Ранее в Москве проститутка упала с пятого этажа после конфликта с клиентами.

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