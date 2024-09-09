В Балашихе мигрант приставал к девочке в магазине и пытался ее поцеловать

В Подмосковье задержан иностранец, который приставал к несовершеннолетней школьнице в магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 7 сентября в магазине возле станции Салтыковская. 55-летний иностранец приставал к 16-летней девочке, он трогал школьницу за интимные места и пытался поцеловать.

Спустя некоторое время злоумышленника удалось задержать, мигрант частично признал свою вину и раскаялся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который приставал к девочке в троллейбусе. К школьнице подсел неизвестный мужчина, начал трогать ее и приставать, ребенок испугался и выбежал из троллейбуса на ближайшей остановке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Искитиме мигрант приставал к детям на детской площадке.