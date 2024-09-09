В Приморье байкер выжил после встречи с медведем

В Хасанском районе Приморского края медведь напал на байкера и сбил его с мотоцикла. Об этом сообщает телеканал «Славянское телевидение».

Инцидент произошел в центре поселка Молодежный, мужчина на мотоцикле ехал мимо мусорных баков, когда на него набросился медведь. Хищник сбил байкера с мотоцикла и вцепился ему в ногу.

Зверя смог спугнуть проезжавший мимо автомобилист. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подробности о его состоянии неизвестны. По словам местных жителей, косолапый не в первый раз приходит к мусорным бакам в поисках еды.

До этого сообщалось, что в Елизовском районе Камчатки несколько медведей напугали отдыхающих в санатории. Пять крупных хищников попали на записи камер видеонаблюдения, звери бродили вдоль установленных шлагбаумов на въезде. Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.