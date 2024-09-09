В России хотят создать сеть плавучих заправок

В России планируют создать сеть плавучих заправок для маломерных судов. Об этом со ссылкой на источник в государственных структурах сообщает газета «Известия».

Инициатива о создании плавучих заправок рассматривается Минэкономразвития в рамках развития туристического сектора. Так, к 2030 году планируется увеличить пассажирооборот на российских реках до 19 млн человек. В прошлом году этот показатель составил 9,1 млн человек.

Заместитель председателя экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов отметил, что развитие внутреннего туризма придаст дополнительный импульс к росту пассажирских перевозок речным транспортом. Увеличение выпуска речных судов должно привести к развитию инфраструктуры заправок.

Сейчас в России практически отсутствует заправочная инфраструктура для малотоннажного водного транспорта, таких как гидроциклы, лодки, яхты, заявил генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг» Эдуард Анимаев.

Член экспертного совета комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Тортев подчеркнул, что проекты должны соответствовать не только требованиям, которые предъявляются к обычным АЗС, но и стандартам, применяемым при строительстве морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов высказал мнение, что проблему со снабжением топливом маломерных судов можно решить применением сезонных мобильных заправок или заправок контейнерного типа.

28 июля сообщалось, что на территории Крыма уже в 2025 году планируют запустить сервис по шерингу маломерного водного транспорта AnyCaps.

Ранее россиянам рассказали о нестандартных видах отдыха внутри страны.