Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят создать сеть плавучих заправок

«Известия»: в России могут создать сеть плавучих заправок для маломерных судов

close
Shemet Hanna/Shutterstock/FOTODOM

В России планируют создать сеть плавучих заправок для маломерных судов. Об этом со ссылкой на источник в государственных структурах сообщает газета «Известия».

Инициатива о создании плавучих заправок рассматривается Минэкономразвития в рамках развития туристического сектора. Так, к 2030 году планируется увеличить пассажирооборот на российских реках до 19 млн человек. В прошлом году этот показатель составил 9,1 млн человек.

Заместитель председателя экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов отметил, что развитие внутреннего туризма придаст дополнительный импульс к росту пассажирских перевозок речным транспортом. Увеличение выпуска речных судов должно привести к развитию инфраструктуры заправок.

Сейчас в России практически отсутствует заправочная инфраструктура для малотоннажного водного транспорта, таких как гидроциклы, лодки, яхты, заявил генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг» Эдуард Анимаев.

Член экспертного совета комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Тортев подчеркнул, что проекты должны соответствовать не только требованиям, которые предъявляются к обычным АЗС, но и стандартам, применяемым при строительстве морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов высказал мнение, что проблему со снабжением топливом маломерных судов можно решить применением сезонных мобильных заправок или заправок контейнерного типа.

28 июля сообщалось, что на территории Крыма уже в 2025 году планируют запустить сервис по шерингу маломерного водного транспорта AnyCaps.

Ранее россиянам рассказали о нестандартных видах отдыха внутри страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами